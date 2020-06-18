РФ и Сербия подписали соглашение о борьбе с терроризмом

Россиия и Сербия подписали соглашение, в рамках которого стороны обязуются проводить борьбу с терроризмом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее соглашение было подписано главой МИД России Сергеем Лавровым и министром внутренних дел Сербии Небойей Стефановичем.

Подписание состоялось в Белграде, куда Лавров приехал в рамках дипломатического визита.

Российский министр добавил, что документ закрепляет правовую базу между российскими и сербскими службами «в том числе по иностранным террористам, которые распространяют свою идеологию, в том числе, на Балканах».

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