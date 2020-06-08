В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
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В Рязани в воинской части ВДВ погиб солдат-срочник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку по данному факту вместе с сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате грубого нарушения требований безопасности при обращении с оружием.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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