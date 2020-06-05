В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что для защиты своих суверенных прав страна готова ко всему, в том числе и к военным действиям против Турции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал.

Он назвал нынешнее поведение Турции достаточно агрессивным и сказал, что Греция готовится к любой ситуации.

Панайотопулос добавил, что Греция будет использовать дипломатическое оружие, займется увеличением сдерживающей силы вооруженных сил и будет осуществлять все возможное.

Министр подчеркнул, что все возможное включает в себя и военное участие.