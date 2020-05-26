В Госдуме назвали фейком заявление США о российских самолетах в Ливии

Американские сообщения о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствуют действительности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

«Очередная страшилка по-американски. Это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций», — сказал Красов.

Депутат напомнил, что Россия выступает за прекращения насилия в Ливии и призывает стороны конфликта к переговорам;

Ранее Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что Россия перебросила в Ливию боевые самолеты.

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