В Госдуме назвали фейком заявление США о российских самолетах в Ливии
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Американские сообщения о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствуют действительности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.
«Очередная страшилка по-американски. Это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций», — сказал Красов.
Депутат напомнил, что Россия выступает за прекращения насилия в Ливии и призывает стороны конфликта к переговорам;
Ранее Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что Россия перебросила в Ливию боевые самолеты.
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