США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу из-за России

Соединенные Штаты официально заявили, что хотят выйти из 35-го договора по открытому небу, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Причиной расторжения соглашения, который разрешает невооруженные воздушные наблюдения над странами-участницами, называются «действия России». Американская сторона обвинила РФ в том, что страна якобы неоднократно нарушала условия пакта.

Высокопоставленные представители Белого дома заявили, что выход будет официально осуществлен через шесть месяцев, в зависимости от условий договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в администрации американского президента Дональда Трампа писала, что выход США из Договора по открытому небу означает отказ Трампа от продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был заключен между государствами.

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