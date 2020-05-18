В Красноярск прибыли первые военные для борьбы с COVID-19

Первые самолеты Ил-76 со специалистами и техникой 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных сил России прибыли в Красноярск для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Северо-Енисейском районе Красноярского края будет развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест. Также военные осуществят дезинфекцию и займутся лечением пациентов с COVID-19.

Известно, что в регион по поручению президента России Владимира Путина прибыли 200 военнослужащих, среди них 77 медиков.

В дальнейшем из Московской области 20 рейсами в Красноярский край доставят 60 военнослужащих и 55 единиц техники.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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