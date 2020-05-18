Свыше 80% призывников ВВО пройдут службу в своем регионе из-за пандемии

Более 80% призывников Восточного военного округа будут проходить службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Там отметили, что командование Восточного военного округа приняло такое решение «в целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах».

«Ранее этот показатель составлял менее 30%», — указано в сообщении.

В Восточном военном округе отмечаеся, что для каждого призывника подготовлены средства индивидуальной защиты, все новобранцы будут сдавать тесты на коронавирус и соблюдать двухнедельный карантин по прибытию в воинскую часть.

В ходе весенней призывной кампании в ВВО планируют отправить в войска свыше 9 тысяч новобранцев.

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