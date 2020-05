В США рассказали о новом «морском монстре» из России

Американское издание We Are the Mighty пишет, что Россия занимается созданием нового «морского монстра» — экраноплан «Чайка» А-050.

В публикации отмечается, судно на динамической воздушной подушке планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Издание утверждает, что А-050 будет развитием экспериментального «Каспийского монстра», послужившим основой для советского экраноплана-ракетоносца «Лунь», который относится к одним из самых успешных.

В материале говорится о том, что новый экраноплан будет весить 50 тонн. На его борту поместится сотня бойцов или 9 тонн груза. При помощи авиадвигателей «Чайка» будет передвигаться как по воде, так и по льду и ровной степи. При этом экраноплан будет способен перемещаться со скоростью до 450 км/ч.