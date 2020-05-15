Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
«Мы сейчас создаем невероятную военную технику. Я называю это супер-пупер-ракетой», — сказал американский лидер.
По его словам, скорость новой ракеты будет в 17 раз превышать скорость аналогов и в 3 раза российские и китайские ракеты.
Однако Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.
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