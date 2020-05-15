Шойгу: весенний призыв идет по плану, несмотря на коронавирус

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что план весенней призывной комиссии в России выполняется, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он рассказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, скорректирована работа призывных комиссий, что позволяет в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников.

«При этом установленный план призыва выполняется полностью», — добавил он.

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