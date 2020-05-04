Мадуро заявил о новой вазе военных учений после морского вторжения в страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ начать новый этап военных учений «Боливарианский щит» после того, как министерство внутренних дел заявило о попытке морского вторжения на территорию страны со стороны колумбийских наемников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя минобороны республики.
«Наш Николас Мадуро распорядился о новой фазе учений «Боливарианский щит» на территории страны, преимущественно на побережье, для обследования земли, морского и воздушного пространства и поиска конспиративных ячеек», — заявили в минобороны.
Президент Венесуэлы объявил о начале проведения военных учений в стране 9 марта, а спустя несколько дней — о новой фазе для отработки мер борьбы с распространением коронавируса в стране.
Ранее Минобороны Венесуэлы заявило, что 3 мая вооруженные наемники-террористы из Колумбии предпринимали попытки проникнуть в территориальные воды Венесуэлы на скоростных катерах. В связи с этим вооруженные силы страны были приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Власти Колумбии отвергли причастность своих вооруженных сил к попытке морского вторжения, назвав происходящее «спекулятивным заговором».
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