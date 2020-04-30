Лавров заявил, что РФ надеется на новый обмен пленными между Киевом и Донбассом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал произошедший между Киевом и Донбассом обмен пленными. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия рассчитывает на новые контакты Киева и Донбасса по обмену удерживаемых лиц.
Глава МИД выразил надежду, что стороны достигнут прогресса в данном вопросе. По мнению министра, обсуждение вопроса обмена пленными является технической работой, «но не без политического налета».
«Сначала нужно «всех» установить, прежде чем всех обменивать», — добавил Лавров.
В апреле этого года Киев, ДНР и ЛНР обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали 20 человек, а Киев — 14.
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