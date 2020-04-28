Украинский военный убил двух сослуживцев в Донбассе
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Находящийся под действием наркотических веществ военный Вооруженных Сил Украины расстрелял двух сослуживцев в Донбассе, передает портал «Русская весна».
Сообщается, что инцидент случился в районе расположения 58-й бригады украинских ВС возле населенного пункта Зайцево.
По информации издания, один из украинских солдат употребил наркотики во время дежурства. Он по ошибке принял сослуживцев за ополченцев и начал стрельбу по ним.
В результате стрельбы погибли два бойца ВСУ, еще один был ранен.
Открывший огонь военный скрылся с места происшествия. Сейчас военная полиция занимается его поиском.