Украинский военный убил двух сослуживцев в Донбассе

Находящийся под действием наркотических веществ военный Вооруженных Сил Украины расстрелял двух сослуживцев в Донбассе, передает портал «Русская весна».

Сообщается, что инцидент случился в районе расположения 58-й бригады украинских ВС возле населенного пункта Зайцево.

По информации издания, один из украинских солдат употребил наркотики во время дежурства. Он по ошибке принял сослуживцев за ополченцев и начал стрельбу по ним.

В результате стрельбы погибли два бойца ВСУ, еще один был ранен.

Открывший огонь военный скрылся с места происшествия. Сейчас военная полиция занимается его поиском.