Украинский военный убил двух сослуживцев в Донбассе

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Военные учения солдат ВСУ во Львовской области Военные учения солдат ВСУ во Львовской области
Военные учения солдат ВСУ во Львовской области
РИА «Новости»

Находящийся под действием наркотических веществ военный Вооруженных Сил Украины расстрелял двух сослуживцев в Донбассе, передает портал «Русская весна».

Сообщается, что инцидент случился в районе расположения 58-й бригады украинских ВС возле населенного пункта Зайцево.

По информации издания, один из украинских солдат употребил наркотики во время дежурства. Он по ошибке принял сослуживцев за ополченцев и начал стрельбу по ним.
В результате стрельбы погибли два бойца ВСУ, еще один был ранен.

Открывший огонь военный скрылся с места происшествия. Сейчас военная полиция занимается его поиском.