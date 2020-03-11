Военнослужащие пострадали при взрыве в Подмосковье

В результате взрыва в воинской части в подмосковных Луховицах пострадали четверо человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

Как отмечается, взорвался неустановленный предмет.

В результате происшествия пострадали три контрактника и срочник. Все они госпитализированы в местную районную больницу.

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