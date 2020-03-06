Эрдоган рассказал, когда в Турции введут в эксплуатацию системы ПВО С-400
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 введут в эксплуатацию в Турции в апреле, передает РИА «Новости».
При этом, по словам Эрдогана, если США поставит турецкой стороне системы ПВО Patriot, Турция их тоже приобретет.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались летом 2019 года. Вашингтон, в свою очередь, требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, однако Анкара отказалась идти на уступки.
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