Эрдоган рассказал, когда в Турции введут в эксплуатацию системы ПВО С-400

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 введут в эксплуатацию в Турции в апреле, передает РИА «Новости».

При этом, по словам Эрдогана, если США поставит турецкой стороне системы ПВО Patriot, Турция их тоже приобретет.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались летом 2019 года. Вашингтон, в свою очередь, требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, однако Анкара отказалась идти на уступки.

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