Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в Ливии погибли несколько турецких военных, передает Аnаdolu.

При этом он не уточнил их число.

Однако турецкий лидер отметил, что силы главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара потеряли почти сто наемников.

«У нас в Ливии пали несколько героев», — заявил Эрдоган.

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