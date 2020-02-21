Турция отправила в Идлиб колонну техники и грузовиков с боеприпасами

Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

По словам Журавлева, транспортные магистрали на севере Идлиба работают в обычном режиме. Это позволило перебросить на территорию зоны деэскалации со стороны Турции многокилометровых колонн боевой техники, а также грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не намерена вступать в военный конфликт с Россией в Идлибе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция исключила военный конфликт с Россией в Идлибе