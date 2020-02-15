В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии
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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что заявление Эрдогана о поддержании Россией войны в Ливии «на высшем уровне» через действия ЧВК не соответствует действительности.
«Это не соответствует действительности и реальному положению дел», — заключил Богданов.
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