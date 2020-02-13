Sky News: по военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности.

По информации источника, на базе располагаются военнослужащие Соединенных Штатов.

На данный момент информации о пострадавших и нанесенном ущербе не поступало.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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