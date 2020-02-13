Путин: гиперзвуковое оружие РФ обессмыслило затраты США на систему ПРО

Президент России Владимир Путин заявил, что многомиллиардные траты США на систем ПРО потеряли смысл после того, как у России появилось гиперзвуковое оружие, передает «Интерфакс».

Комментируя предложение закрепить в Конституции ядерный статус страны, Путин отметил, что зарубежные эксперты работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей. При этом система противоракетной обороны США направлена на то, чтобы «обесточить» ядерный потенциал РФ, отметил президент.

Однако, по словам Путина, после того как у России появилось гиперзвуковое оружие, многомиллиардные траты США на эти цели потеряли смысл.

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