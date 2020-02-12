Жертвой стрельбы военных США в Сирии стал подросток

В Сирии американские военные открыли огонь по местным жителям, в результате чего погиб подросток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой главу Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

Отмечается, что огонь был открыт в провинции Хасеке в районе населенного пункта Харбат-Хамо восточнее города Камышлия.

Боренков рассказал, что инцидент произошел после того, как подразделение правительственных войск Сирии остановило отклонившуюся от курса колонну военных США.

Уточняется, что в результате открытого огня по гражданским лица пострадал один человек, а также погиб 14-летний мальчик. Боренков добавил, что эскалацию конфликта удалось избежать благодаря прибывшим на место российским военным.