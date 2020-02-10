Скончался разведчик Александр Голубев

10 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о смерти заслуженного разведчика, участника афганских событий, генерала-лейтенанта в отставке Александра Голубева, передает РИА «Новости».

По сообщению СВР, Александр Голубев ушел из жизни 8 февраля на 84-м году жизни.

Голубев родился в 1936 году в Витебской области. После средней школы служил на Балтийском флоте, в органы государственной безопасности пришел в 1959 году. Окончил в 1964 году Высшую Краснознаменную школу КГБ, с 1969 года работал во внешней разведке. Был участником событий в Афганистане. Долгие годы возглавлял Совет ветеранов СВР. Имеет награды «За военные заслуги», Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», «Почетный сотрудник госбезопасности», «За службу в разведке» и другие.

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