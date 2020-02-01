Рядом с авиабазой США в Ираке разорвались снаряды

Поблизости от авиабазы сил США в Ираке — Кайяр — упали пять минометных снарядов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу иракских органов безопасности.

Там отметили, что в результате обстрела пострадавших нет.

В пресс-службе ведомства добавили, что материальный ущерб также нанесен не был.

Как известно, эту базу уже обстреливали ракетами в ноябре 2019 года.

Ситуация на Ближнем Востоке снова стала напряженной после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть военачальника.

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