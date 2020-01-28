В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Бакалов ушел на 91-м году жизни.

Военный конструктор родился в Воронежской области, но всю жизнь работал в Туле. Он занимал должность начальника и главного конструктора Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия около двадцати лет.

Под его руководством было изобретено и изготовлено оружие «МЦ», которым была вооружена сборная СССР по стрелковому спорту на летних Олимпийских Играх в Москве в 1980 году.

Прощание с Бакаловым состоится в Туле 29 января, в 12.00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме.