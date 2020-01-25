В Пентагоне заявили об усиление контроля за курсантами-иностранцами на военных базах США
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что на американских военных базах планируется усиление контроля за курсантами-иностранцами. Об этом сообщает агентство Anadolu.
По его словам, принятые меры помогут находить потенциальные угрозы, препятствовать приобретению и использованию огнестрельного оружия, производить контроль над входом иностранных курсантов на военные базы и объекты ВМС США.
Кроме того, за курсантами будут постоянно следить.
6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь, убив трех человек и ранив восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия полицейскими.
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