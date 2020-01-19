Число погибших при ракетном обстреле в Йемене продолжает расти

Жертвами обстрела казармы йеменской армии на северо-востоке страны стали минимум 70 человек, сообщил РИА «Новости» йеменский военный источник.

Ранее было известно о 60 погибших. Также выяснилось, что обстрел был произведен вооруженными силами йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».

По словам источника, инцидент произошел в провинции Мареб. В результате случившегося погибли 70 человек, а также 50 — пострадали.

Стычки между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжаются с 2014 года. С 2015 года к местным властям присоединилась военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В 2018 году было под эгидой ООН в Стокгольме была организована встреча сторон конфликта. Они смогли достичь важных договоренностей.

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