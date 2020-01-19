Количество погибших от ракетного обстрела казармы в Йемене возросло до 60

Количество погибших от ракетного обстрела казармы для призывников в провинции Мареб в Йемене возросло до 60. Об этом сообщает ТАСС.

По уточненным данным, обстрел был произведен вооруженными силами йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».

Ранее сообщалось, что атака была совершена в районе Аль-Млиль. По имеющейся информации, при ударе была использована баллистическая ракета.

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