Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено. Об этом сообщает телеканал Al Ghad.

До этого в Триполи действовал режим прекращения огня.

По словам парламентария, перемирие потерпело неудачу.

«Боевые действия продолжаются», — сказал Салех.

Он подчеркнул, что до этого ЛНА согласилась прекратить огонь и бои из-за уважения к просьбе об этом со стороны президента России Владимира Путина.

13 января в Москве прошли переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом. Они закончились без подписания мирного соглашения.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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