Сирийские беженцы получили 1,5 тонны продовольствия от России

Российские военные провели очередную гуманитарную акцию для жителей населенного пункта Ширан в провинции Алеппо на севере Сирии, раздав им в общей сложности 1,5 тонны продовольствия, передает ТАСС со ссылкой на офицера Центра по примирению сторон ВС России Адама Евлоева.

Уточняется, что в основном помощь предназначена для детей, женщин, а также малоимущих.

По словам Евлоева, в пакетах с продовольствием содержатся пшеничная мука, сахар, рис, сгущенка, а также чай. Все продукты российского производства.

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