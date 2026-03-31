В Тюмени мать и дочь подожгли военкомат

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Тюмени двух женщин арестовали за поджог военкомата
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Тюмени суд избрал меру пресечения женщинам, которых подозревают в поджоге здания военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы города.

Фигурантки являются родственницами. По версии следствия, мать и дочь пришли к Военному комиссариату и подожгли его.

Действия женщин расценили как как теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Младшую обвиняемую отправили под стражу до 27 мая. Ее мать отправилась под домашний арест, так как у нее наблюдаются проблемы со здоровьем. В законную силу решение еще не вступило.

До этого в Подмосковье 19-летнего юношу задержали за поджог трансформаторной подстанции. Выполнив эти действия, он скрылся, но огонь не успел разгореться и в итоге погас без помощи пожарных. Сам молодой человек рассказал, что действовал по инструкции мошенников.

Ранее появилось видео задержания россиян, причастных к поджогам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!