В Тюмени мать и дочь подожгли военкомат

В Тюмени двух женщин арестовали за поджог военкомата

В Тюмени суд избрал меру пресечения женщинам, которых подозревают в поджоге здания военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы города.

Фигурантки являются родственницами. По версии следствия, мать и дочь пришли к Военному комиссариату и подожгли его.

Действия женщин расценили как как теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Младшую обвиняемую отправили под стражу до 27 мая. Ее мать отправилась под домашний арест, так как у нее наблюдаются проблемы со здоровьем. В законную силу решение еще не вступило.

До этого в Подмосковье 19-летнего юношу задержали за поджог трансформаторной подстанции. Выполнив эти действия, он скрылся, но огонь не успел разгореться и в итоге погас без помощи пожарных. Сам молодой человек рассказал, что действовал по инструкции мошенников.

Ранее появилось видео задержания россиян, причастных к поджогам.