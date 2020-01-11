Турция надеется, что Россия убедит Хафтара поддержать прекращение огня

Турция надеется, что Россия убедит генерала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара поддержать инициативу о прекращении огня в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство «Анадолу».

Для установления мира в Ливии необходимо, что чтобы все стороны конфликта поддержали прекращение огня, отметил министр.

Ранее командование ЛНА заявило, что приветствует инициативу, направленную на установление мира, однако боевые действия будут продолжены.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, которые направлены на поиск решения конфликта в стране.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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