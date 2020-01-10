МИД Германии: вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГИЛ

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС заявил, что вывод иностранных войск с территории Ирака позволит укрепить позиции террористической организации ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, антитеррористическую операцию коалиции против ИГ в этой стране следует продолжить.

Как отметил министр, ЕС будет призывать иракское правительство оставить силы коалиции в Ираке.

Он подчеркнул, что их вывод «приведет к значительной дестабилизации страны, откроет новые пространства для активности ИГ».

Вместе с тем Маас заявил, что Евросоюз примет любое решение Багдада на этот счет.

Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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