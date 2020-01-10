МИД Германии: вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГИЛ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС заявил, что вывод иностранных войск с территории Ирака позволит укрепить позиции террористической организации ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, антитеррористическую операцию коалиции против ИГ в этой стране следует продолжить.
Как отметил министр, ЕС будет призывать иракское правительство оставить силы коалиции в Ираке.
Он подчеркнул, что их вывод «приведет к значительной дестабилизации страны, откроет новые пространства для активности ИГ».
Вместе с тем Маас заявил, что Евросоюз примет любое решение Багдада на этот счет.
Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— НАТО временно выведет военных из Ирака ради их безопасности
— Ирак попросил США направить делегацию для подготовки вывода войск
— Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск