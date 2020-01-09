Армия Хафтара отвергла инициативу России и Турции о прекращении огня

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара намерена продолжить бои за Триполи, несмотря на предложенную Россией и Турцией инициативу о прекращении огня. Об этом говорится в официальном заявлении командования.

Армия приветствует инициативу, направленную на установление мира, однако боевые действия будут продолжены, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, которые направлены на поиск решения конфликта в стране.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Эрдоган призвали установить режим прекращения огня в Ливии с 12 января

— Триполийские власти Ливии положительно оценили российско-турецкое заявление