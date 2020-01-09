Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации конфликта в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майора Юрия Боренкова.

Режим введен с 14.00 мск 9 января в соответствии с договоренностями с Турцией, отметил генерал-майор.

За прошедшие сутки в зоне зафиксировано 16 обстрелов со стороны незаконных вооруженный формирований, подчеркнул Боренков.

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