Иран атаковал военную базу США в Ираке
Удар по военной базе Аль-Асад, на которой размещены войска США, нанесли силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщает PressTV.
Нападение на базу сил США в Ираке стало ответом на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в ходе военной операции Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что база Аль-Асад подверглась ракетному удару.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.
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