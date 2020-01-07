СМИ сообщили о возобновлении церемонии погребения Сулеймани в Иране

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12899438: 1

Церемония погребения убитого главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани возобновилась после сообщений о переносе из-за смертельной давки на прощании с генералом. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, церемония погребения проходит на юго-востоке Ирана в городе Керман.

Планируется, что погребение Сулеймани закончится уже через несколько минут.

Ранее СМИ писали, что в давке погибли более 50 человек, большинство их них — мужчины. Кроме того, пострадавшими числятся еще свыше 200 человек.

Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg: Трамп спланировал убийство Сулеймани в конце декабря

— Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

— Десятки погибших в результате давки на похоронах генерала Сулеймани