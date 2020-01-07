СМИ сообщили о возобновлении церемонии погребения Сулеймани в Иране
Церемония погребения убитого главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани возобновилась после сообщений о переносе из-за смертельной давки на прощании с генералом. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, церемония погребения проходит на юго-востоке Ирана в городе Керман.
Планируется, что погребение Сулеймани закончится уже через несколько минут.
Ранее СМИ писали, что в давке погибли более 50 человек, большинство их них — мужчины. Кроме того, пострадавшими числятся еще свыше 200 человек.
Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
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