Reuters: возглавляемая США коалиция выведет войска из Ирака

Возглавляемая США коалиция по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) заявила о выводе войск из Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке.

В соответствии с требованием парламента Ирака коалиция начинает подготовку к выводу войск с территории государства, говорится в письме.

В пресс-службе Пентагона заявили, что не могут сразу подтвердить подлинность письма.

Ранее сообщалось, что парламент Ирака принял резолюцию, обязывающую правительство прекратить присутствие иностранных сил в стране.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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