Британские корабли снова будут сопровождать суда в Ормузском проливе

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Военные корабли ВМС Великобритании снова будут заниматься сопровождением британских торговых судов в Ормузском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса.

По его словам, он уже отдал соответствующее распоряжение.

Министр уточнил, что сопровождать суда будут корабли HMS Montrose и HMS Defender.

«Правительство будет принимать все необходимые меры для защиты наших судов и граждан», — сказал Уоллес.

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