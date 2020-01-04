В сети появилось видео последствий обстрела в Багдаде
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В сети появилось видео с кадрами последствий обстрела в «зеленой зоне» столицы Ирака Багдаде. Ролик был размещен в YouTube.
Очевидцу удалось запечатлеть обломки разрушенного бетонного заграждения, а также стоящие на улице поврежденные автомобили.
Уточняется, что кадры были сняты недалеко от американского посольства возле отеля Rotana.
Отмечается, что ранее в субботу, 4 января в Багдаде произошло несколько ракетных и минометных обстрелов. Один из них прошел в «зеленой зоне» неподалеку от американского посольства.
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