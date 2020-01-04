МИД Ирана и Ирака обсудили ситуацию в восточном регионе

Главы МИД Ирана и Ирака Мохаммад Джавад Зариф и Мухаммад Али аль-Хаким провели переговоры после убийства генерала КСИР Сулеймани в Багдаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что министры обменялись мнениями относительно событий 3 января и их последствий.

Кроме того, Зариф и аль-Хаким обсудили влияние американского ракетного удара на ситуацию на Ближнем Востоке.

В пятницу, 3 января, возле ажропорта в Багдаде прогремели два ракетных выстрела в ходе операции США. В результате был убит генерал КСИР Касим Сулеймани.

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