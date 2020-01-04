Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны
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Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Он подчеркнул, что на произошедшее нельзя закрывать глаза, ведь Соединенные Штаты совершили акт терроризма против высокопоставленного генерала.
«Они [США] начали войну», — добавил постпред.
По его словам, страна обязана действовать после этого инцидента и ответит Штатам.
Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
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