Атомные подлодки «Тула» и «Карелия» провели учения в Баренцевом море
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Российские атомные подводные лодки стратегического назначения «Тула» и «Карелия» провели учения в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Как отмечается, экипажами подлодок были отработаны плавание в надводном положении и на различных глубинах, а также маневрирование.
Также военнослужащие учились противостоять торпедной атаке.
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