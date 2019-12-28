Атомные подлодки «Тула» и «Карелия» провели учения в Баренцевом море

Российские атомные подводные лодки стратегического назначения «Тула» и «Карелия» провели учения в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Как отмечается, экипажами подлодок были отработаны плавание в надводном положении и на различных глубинах, а также маневрирование.

Также военнослужащие учились противостоять торпедной атаке.

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