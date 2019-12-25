Источник: разбившийся Су-57 в Хабаровском крае самопроизвольно вошел спираль

Разбившийся 24 декабря в Хабаровском крае истребитель Су-57 самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 тыс. км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли.

По слова источника, испытательный полет проходил на высоте 8 тыс. м. После отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль. При этом пилот пытался перевести самолет в горизонтальное положение в ручном режиме, однако это сделать не удалось.

«На критической высоте в 2 тыс. м пилот принял решение катапультироваться», — заключил источник.

До этого два черных ящика были найдены на месте крушения военного истребителя Т-50 (Су-57) в Хабаровском крае.

Истребитель разбился под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги утром 24 декабря. Это первая авария истребителя Су-57. Пилот успел катапультироваться.

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