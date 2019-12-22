Су-34 пообещали модернизировать к 2022 году

Первый опытный образец модернизированного российского истребителя-бомбардировщика создадут к 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.

В результате модернизации на самолете появится новая радиолокационная система. Также планируется обновить навигационный комплекс, улучшить системы индикации информации в кабине пилотов и оснастить радиоэлектронное оборудование истребителя открытой архитектурой.

В настоящее время начаты опытно-конструкторские работы по модернизации Су-34, они продлятся около двух лет, заявили источники.

Ране стало известно, что Министерство обороны России подписало контракт с компанией «Сухой» о модернизации истребителя с учетом опыта его применения в Сирии.

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