Су-34 пообещали модернизировать к 2022 году
Первый опытный образец модернизированного российского истребителя-бомбардировщика создадут к 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
В результате модернизации на самолете появится новая радиолокационная система. Также планируется обновить навигационный комплекс, улучшить системы индикации информации в кабине пилотов и оснастить радиоэлектронное оборудование истребителя открытой архитектурой.
В настоящее время начаты опытно-конструкторские работы по модернизации Су-34, они продлятся около двух лет, заявили источники.
Ране стало известно, что Министерство обороны России подписало контракт с компанией «Сухой» о модернизации истребителя с учетом опыта его применения в Сирии.
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