Российский генерал рассказал, когда закончится перевооружение ракетных войск

Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы завершится к 2024 году. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой

на командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.

Предполагается, что к этому времени в боевом составе этого рода войск не будет «устаревающих ракетных комплексов советского производства».

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%,» — сказал Каракаев.

Он добавил, что сейчас на вооружении РВСН состоит семь типов ракетных комплексов. К ним относятся «Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс», «Тополь», «Тополь-М».

По словам генерала, в данных войсках в течение нескольких этапов будут появляться новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард», а также «Сармат».