Корвет «Гремящий» успешно поразил береговую цель

Корвет «Гремящий», проходящий испытания в Белом море, поразил береговую цель при стрельбе главным ударным комплексом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот России.

По последней информации, стрельба была проведена крылатой ракетой «Калибр» по мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. Ранее сообщалось об успешной стрельбе «Калибром» по морской надводной цели.

Отмечается, что в ходе испытаний экипаж судна проверит работу всех систем и механизмов «Гремящего» в морских условиях.

Ранее стало известно, что головной корвет «Гремящий прибыл на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для прохождения испытаний.

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