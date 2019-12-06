Пентагон ответил на сообщения об отправке 14 тыс. солдат США на Ближний Восток
close
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что опубликованная в американских СМИ информация об отправке 14 тысяч военнослужащих США на Ближний Восток является ложной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ ведомства.
По его словам, в Минобороны США никогда не рассматривали такое развитие событий.
«Сообщения на этот счет совершенно неточны», — отмечается в документе.
Эспер уточнил, что Пентагон в настоящее время не изучает возможность переброски 14 тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: