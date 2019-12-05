Путин: Россия готова продлить договор СНВ-3
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова до конца этого года продлить договор СНВ-3.
Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что Россия готова заключить соответствующее соглашение «без всяких предварительных условий».
«Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально», — сказал Путин.
При этом он добавил, что пока партнеры России никак не отреагировали на предложение Москвы продлить данный договор.
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