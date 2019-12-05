Путин: Россия готова продлить договор СНВ-3

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова до конца этого года продлить договор СНВ-3.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия готова заключить соответствующее соглашение «без всяких предварительных условий».

«Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально», — сказал Путин.

При этом он добавил, что пока партнеры России никак не отреагировали на предложение Москвы продлить данный договор.

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