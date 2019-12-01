Украинский эксперт отметил превосходство российских боевых катеров

Военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что российский патрульный катер «Соболь» превосходит украинский артиллерийский катер (МБАК) типа «Гюрза-М». Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что тоннаж у «Соболя» составляет 57,5 тонны, а МБАКа — около 54.

По словам эксперта, украинские катера этого типа «никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море».

Чмут также подчеркнул, что российские катера в два раза превосходят их по скорости и в преимуществе по мореходности.

В свою очередь украинские боевые десантно-штурмовые судна типа «Кентавр» он назвал «печалью, болью, разочарованием».

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