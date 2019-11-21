Зеленский назвал сроки восстановления отпущенных кораблей-нарушителей

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вернувшиеся на родину задержанные Россией корабли отремонтируют за короткий срок. Об этом сообщает «112 Украина».

Посмотрев все царапины и повреждения кораблей, Зеленский сказал, что их починят за три месяца.

Также осмотрев катера и буксир, он пришел к выводу, что у кораблей не хватает некоторого оборудования. Глава Украины пообещал провести расследование и выяснить, куда пропали вещи.

«Частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский встретился с украинскими моряками, которые служили на кораблях. Он поблагодарил их за службу и пообщался с ними.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России. В ФСБ России сообщили, что корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский потребует от РФ вернуть технику отпущенных кораблей-нарушителей

— На Украине пожаловались на пропажу унитазов с задержанных Россией кораблей